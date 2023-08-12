Пожар ликвидирован на грузовом судне в порту Архангельска, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

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"Возгорание произошло на нижней палубе, в трюме, во время погрузочно-разгрузочных работ. Экипаж пришвартованного сухогруза эвакуировался самостоятельно до прибытия огнеборцев", – заявили в ведомстве.

По данным МЧС, для проверки соседних трюмов направили 4 звена газодымзащиты. Чтобы охладить металл при возгорании подали 4 пожарных ствола.

К тушению пожара на площади 300 квадратных метров были привлечены 45 человек и 12 единиц техники.

Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что возгорание произошло на мусорном полигоне в поселке Гидроторф Балахнинского района. В борьбе с огнем были задействованы бригада МЧС и сотрудники администрации района.