В Подмосковье поймали форточного маньяка

В подмосковном Раменском мужчина проник в частный дом через форточку и попытался изнасиловать хозяйку. Об этом стало известно в пятницу, 11 августа.

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Злоумышленник проследил за 40-летней жительницей деревни Дурниха до дома, после чего в районе 5 утра проник в жилище через форточку и попытался изнасиловать спящую женщину. Хозяйка проснулась и оказала сопротивление. Через некоторое время она смогла отбиться и позвонить в полицию.

В результате подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний нелегальный мигрант, сообщил, сообщил Telegram-канал Shot.