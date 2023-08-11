Житель Евпатории насмерть сбил на катере купающегося в море человека

Житель Евпатории наехал на катере на купающегося в море мужчину, сообщил Telegram-канал Mash. От полученных травм россиянин скончался на месте. По информации канала, инцидент произошел на пляже «Родничок».

© News.ru

Мужчина купался в море в 300 метрах от берега. Водитель катера заметил человека за бортом только после того, как наехал на него. Россиянин сразу же поднял пострадавшего на катер и попытался сделать ему массаж сердца.

Прибывшая на пляж скорая также предприняла попытки реанимировать мужчину, однако они не возымели успеха. Врачам пришлось констатировать смерть россиянина.

В Самарской области ранее водитель катера перерубил ноги 12-летней девочке на реке Сок в районе села Малая Царевщина. По информации Telegram-канала, девочка потеряла много крови, ее жизнь находится под угрозой.

Ребенок плавал в 10-20 метрах от пляжа, когда на нее наехал катер. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия. Сотрудники органов правопорядка начали опрашивать очевидцев.