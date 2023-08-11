ФСБ задержала группу руководителей российского фонда ЖКХ

В Белгородской области сотрудники регионального УФСБ задержали преступную группу руководителей регионального фонда ЖКХ и Центра экологической безопасности. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, фигуранты создали схему, по которой могли получать крупные взятки от бизнесменов. Отмечается, что задержанных отправили в СИЗО, против них возбудили уголовные дела. Другие подробности пока неизвестны.