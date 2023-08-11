В Москве задержали подозреваемых в пяти ограблениях женщин за день

Полицейские в Москве задержали двоих подозреваемых в пяти ограблениях женщин за день
Оперативники ОМВД России по Рязанскому району столицы в кратчайшие сроки задержали двоих подозреваемых в совершении грабежей ювелирных украшений, сообщила Агентству городских новостей «Москва» заместитель начальника пресс-службы Главного управления МВД России по городу Екатерина Гузь.
«В территориальные ОМВД по районам Кузьминки, Выхино-Жулебино и Рязанский в один день поступило пять заявлений от женщин о том, что в дневное время суток в общественных местах их ограбили двое неизвестных. Один из злоумышленников подходил на улице к потерпевшим и пытался отвлечь их, задавая вопросы на общие темы. В это время его подельник подходил и срывал украшения с шеи женщин. После чего оба злоумышленника скрывались в неизвестном направлении», – сказала собеседница агентства.
Полицейские в ходе розыска на ул. Шатурская задержали двоих ранее судимых граждан в возрасте 27 и 31 года. Похищенные украшения граждане сбыли, а деньги потратили. Общий ущерб превысил 135 тыс. руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранты арестованы, им грозит до семи лет лишения свободы.