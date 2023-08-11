В Москве задержали подозреваемых в пяти ограблениях женщин за день

«В территориальные ОМВД по районам Кузьминки, Выхино-Жулебино и Рязанский в один день поступило пять заявлений от женщин о том, что в дневное время суток в общественных местах их ограбили двое неизвестных. Один из злоумышленников подходил на улице к потерпевшим и пытался отвлечь их, задавая вопросы на общие темы. В это время его подельник подходил и срывал украшения с шеи женщин. После чего оба злоумышленника скрывались в неизвестном направлении», – сказала собеседница агентства.