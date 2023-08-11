В Саратове загорелся склад с легковоспламеняющейся жидкостью

В Саратове произошло возгорание склада с легковоспламеняющейся жидкостью на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС России, передает ТАСС.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 16:41 (15:41 мск).

«Произошло загорание склада с ЛВЖ на площади 200 кв. м. Склад кирпичный, переменной этажности», — сказано в сообщении.

9 августа глава Ставропольского края Андрея Зайцева заявлял, что на территории воинской части в Георгиевске произошел пожар. Отмечалось, что горел вещевой склад, расположенный по улице Лермонтова.

Накануне стало известно, что в поселке Гигант во Владимирской области произошло возгорание на предприятии по производству акриловых ванн.