Дело об оскорблении ребенка в шапке с буквой Z будет пересмотрено

Генеральная прокуратура России обнаружила нарушения при рассмотрении уголовного дела о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z в Екатеринбурге.

Об этом пишет ведомство в своём Telegram-канале.

Сообщается, что Генпрокуратура уже дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление. Также там отметили, что совершённое Неустроевым преступление относится к категории средней степени тяжести.

«Уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Росси», — пишет ведомство.