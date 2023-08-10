В суд поступило дело банды, связанной с убийством Михаила Круга

В Московский районный суд Твери поступило дело против семерых человек, некоторые из которых были членами банды, причастной к убийству певца Михаила Круга. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди фигурантов дела - Александр Агеев, Дмитрий Баскаков, Михаил Желтов, Борис Ильин, Александр Осипов, Анатолий Осипов и Ярослав Соболев.

В зависимости от роли каждого им вменяют убийства, подстрекательство к убийству и организацию преступлений.

Трое обвиняемых - Агеев, Осипов и Баскаков уже приговорены к пожизненному заключению за заказные убийства в 2000-х годах.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление не смогли раскрыть по горячим следам, но в 2019 году появилась дополнительная информация по делу. Предварительное следствие возобновили, а в Тверской следственный изолятор привезли пожизненно осужденных за заказные убийства членов банды «Тверских волков» Александра Агеева и Александра Осипова.

В сентябре 2019-го Следственный комитет (СК) РФ объявил, что картину преступления удалось восстановить.

Агеев рассказал следователям, что криминальный авторитет по кличке Лом (он погиб в 2006 году) заказал ему и еще одному члену банды – Дмитрию Веселову – нападение на дом Круга. По указанию Лома, Агеев и Веселов должны были похитить антиквариат и ценности. По замыслу Лома, Круг попросил бы его о помощи, чтобы вернуть имущество, а Лом «нашел» бы похищенное в обмен на выплату части гонораров от концертной деятельности певца.

Однако Круг с семьей неожиданно вернулся домой и застал грабителей врасплох. По словам Агеева, Веселов напал на тещу певца, а когда ему попытался помешать Круг, выстрелил в него два раза.