Ростехнадзор приостановил выемку угля шахты "Листвяжная"

Сибирское управление Ростехнадзора составило девять протоколов о временном запрете деятельности на шахтах Кузбасса за неделю с 3 по 9 августа. Так, приостановлена выемка угля по лаве № 824 шахты "Листвяжная", сообщил в четверг в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"Сибирским управлением Ростехнадзора был составлен протокол о временном запрете деятельности на выемку угля из лавы № 824 ООО "Шахта "Листвяжная" за нарушение в работе системы аэрогазового контроля. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - написал Виль.

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Также на 90 суток приостановлены горные работы на шахте им. В. И. Ленина ПАО "Южный Кузбасс" за то, что автоматически не сработал резервный вентилятор главного проветривания, когда отключился основной, из-за чего горная выработка заполнилась газом.

Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли за последнее время: погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. По факту ЧП были возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности, халатности и злоупотреблении полномочиями, их фигурантами стали 9 человек: руководство шахты и холдинга "СДС-уголь", а также два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на шахте.

Работа шахты "Листвяжная" была приостановлена после взрыва метана в ноябре 2021 года. В июле 2023 года сообщалось, что на шахте приступили к горным работам по добыче угля: введена в эксплуатацию лава № 824 по пласту Сычевский I.