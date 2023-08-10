Взрыв в Сергиевом Посаде: что известно к этому часу

9 августа в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс», который прилегает к территории Загорского оптико-механического завода. Как сообщили в экстренных службах, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. «Рамблер» собрал главные новости к этому часу по данной теме.

Информация о пожаре

Видео дня

Взрыв на складе с пиротехникой произошел в 10:40 мск. Площадь возгорания составила 400 кв. м. Пожар позднее удалось локализовать. К ликвидации последствий взрыва были привлечены 157 человек и более 30 единиц техники.

Число пострадавших

По данным ТАСС, число пострадавших в результате инцидента в Сергиевом Посаде составило 71. Одна женщина скончалась в больнице.

14 человек остаются на лечении в Сергиево-Посадской больнице. Трое из них в тяжелом состоянии в реанимации. Двое были переведены на лечение в федеральные клиники. Пропавшими без вести числятся 12 человек. Из-под завалов были извлечены три человека. В Минздраве сообщили, что их состояние оценивается как тяжелое. В больнице экстренно развернули 40 коек.

Последствия взрыва

В экстренных службах сообщили о повреждении в результате взрыва в Сергиевом Посаде 111 зданий, в том числе 100 жилых. Подчеркивается, что повреждены также административные и социальные сооружения. В частности, выбиты стекла в спорткомплексе «Луч», двух школах и колледже. Из всех зданий и цехов предприятия была проведена тотальная эвакуация.

Также известно, что в результате ЧП из строя вышла котельная, была прекращена подача горячей воды потребителям.

Задержание техдиректора «Пиро-Росс»

Технического директора компании «Пиро-Росс» задержали в качестве подозреваемого в связи со взрывом в Сергиевом Посаде, передают «Известия».

По словам старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, следователям удалось провести обыски в фирме «Пиро-Росс», на складе которой произошло возгорание. Также она заявила об изъятии документов, которые имеют значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников.