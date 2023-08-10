ФСБ задержала в Волгоградской области преступную группу за взяточничество

ФСБ по Волгоградской области задержала участников преступной группы по подозрению во взятке налоговому инспектору в Краснодаре, а также в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Было возбуждено уголовное дело. В ФСБ уточнили, что гендиректор одной из компаний по строительству инженерных коммуникаций хотела передать 2 миллиона рублей в качестве взятки сотрудникам налоговых органов для разблокировки счета. Кроме того, взятку предполагалось дать для урегулирования проблем, выявленных после инспекции.

Она попросила своего знакомого оказать содействие. Последний с помощью своих доверенных лиц предоставил порядка полумиллиона рублей главному налоговому инспектору МИФНС России № 5 по Краснодару. Тот передал средства конечному получателю. В ФСБ добавили, что участники этой схемы признались в содеянном.