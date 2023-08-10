В Сергиевом Посаде в компании «Пиро-Росс» прошли обыски

В Сергиевом Посаде в компании «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв, прошли обыски. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).
Следователи изъяли необходимые документы и допросили сотрудников фирмы. Кроме того, задержали технического директора.
В СКР отметили, что они продолжают детальную работу на месте происшествия: назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы для установления причин возгорания, а также 60 судебно-медицинских экспертиз.
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