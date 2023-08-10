В Сергиевом Посаде в компании «Пиро-Росс» прошли обыски

В Сергиевом Посаде в компании «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв, прошли обыски. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи изъяли необходимые документы и допросили сотрудников фирмы. Кроме того, задержали технического директора.