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В Сергиевом Посаде в компании «Пиро-Росс» прошли обыски

В Сергиевом Посаде в компании «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв, прошли обыски. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи изъяли необходимые документы и допросили сотрудников фирмы. Кроме того, задержали технического директора.

Фрагменты тел нашли на месте взрыва в Сергиевом Посаде

В СКР отметили, что они продолжают детальную работу на месте происшествия: назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы для установления причин возгорания, а также 60 судебно-медицинских экспертиз.

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