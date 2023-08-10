Ночная атака беспилотников на Россию: главное

В Минобороны РФ сообщили о сбитых украинских беспилотниках в трех российских регионах. «Рамблер» собрал главные новости по этой теме.

Заявление военных

В Telegram-канале Минобороны сообщили, что в ночь на четверг, 10 августа, два беспилотника, летевшие в направлении Москвы, были сбиты средствами ПВО.

Первый дрон был сбит над Малоярославским районом Калужской области, второй - над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Неподалеку от Севастополя системы ПВО сбили два беспилотника, а еще девять дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение в Черном море, не достигнув цели.

Комментарии властей

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил в своем Telegram-канале, что летевшие к столице беспилотники были сбиты около четырех часов утра. Он рассказал, что один из дронов сбили в районе подмосковной Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил, что в его регионе нет последствий для людей и инфраструктуры из-за падения обломков беспилотника.