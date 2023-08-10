Летевший в Москву самолет экстренно сел в Петербурге

Самолет, летевший из Турции в Москву, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге
Самолет, летевший из Турции в Москву, экстренно приземлился в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом сообщает газета «Известия».
По информации издания, пассажиров не выпускают из воздушного судна. Один из них рассказал, что экипаж не дает им воду — ее можно купить за 2 евро.
«Смотрим, оглядываемся, что-то сказали по-английски. Я ничего не понял. Те, кто понял, сказали, что нас сейчас дозаправят и отправят в Москву», — рассказал один из пассажиров газете.
Достоверно причины посадки неизвестны. О наличии неполадок у самолета не сообщалось.
Напомним, что ночью 9 августа в аэропорту «Шереметьево» экстренно сел Airbus A321, который летел из Белграда в Казань. По предварительным данным, воздушному судну пришлось совершить аварийную посадку из-за проблем с давлением масла в двигателе.