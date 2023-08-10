Момент уничтожения двигавшегося на Москву беспилотника попал на видео

Момент уничтожения беспилотника, двигавшегося на Москву, с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На представленном видео видно, как в небе над автомобильной трассой в Подмосковье взрывается некий объект. Затем появляются клубы дыма.

10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых ударных беспилотниках, летящих в сторону столицы. Средства ПВО сбили беспилотники в Калужской области и в районе Центральной автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Кроме того, во Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения на прием и вылет самолетов. Позже все они были сняты.