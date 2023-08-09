$96.08-0.49105.44-0.62

Фрагменты тел нашли на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Фрагменты тел нашли при разборе завалов на месте взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. По предварительной информации, они могут принадлежать десяти людям, сообщает издание Baza.

Фрагменты тел нашли на месте взрыва в Сергиевом Посаде
© РИА Новости

По предварительной информации, по мере того, как будут устраняться завалы, число жертв происшествия может вырасти до 15 и выше. Издание отмечает, что кроме официальной версии случившегося — нарушения промышленной безопасности и диверсии — следователи рассматривают возможное вмешательство дрона. Беспилотник мог спровоцировать мощный взрыв, угодив в грузовик с порохом, оказавшийся на территории завода.

Отмечается, что вблизи от эпицентра взрыва находилось еще четыре тонны пороха, которые, к счастью, не взорвались.

Ранее глава округа Дмитрий Акулов сообщил, что число пострадавших в результате взрыва на заводе возросло до 60 человек, восемь человек признали пропавшими без вести. По факту случившегося следователи завели уголовное дело.

1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости