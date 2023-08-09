На территории воинской части на Ставрополье произошел пожар

В Георгиевске (Ставропольский край) загорелся вещевой склад воинской части, рассказал в своем Telegram-канале глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев.

Инцидент произошел на территории воинской части по ул. Лермонтова. Очевидцы заметили, что над горящим зданием поднимается столб черного дыма.

Зайцев отметил, что площадь возгорания составляет 300 кв/м. Он добавил, что в тушении пожара участвуют пожарники самой части.

По его словам, к месту происшествия также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб.

О причинах возгорания и пострадавших пока нет данных.