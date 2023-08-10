Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 82

В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 45 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на анонимный источник.
«Количество пострадавших во время взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 82 человек», — указывается в публикации.
Иные подробности не приводятся.
Утром 9 августа на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. По предварительным данным, к взрыву могли привести нарушения технологического процесса. К двум часам дня пожар на заводе локализовали.
Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ЧП зафиксировали на складе с пиротехникой. За помощью врачей обратились 56 человек.
Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).