СК России возбудил дело по факту взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде

Следственные органы ГСУ СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело в городском округе Сергиев Посад по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего случилось возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. "Сотрудниками МЧС проводятся работы по тушению пожара. На месте уже работают следователи и криминалисты", - говорится в публикации. Отмечается, что на место ЧП выехал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев. Уточняется, что причины произошедшего и количество пострадавших еще устанавливают. До этого сообщалось, что на месте взрыва на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде ведется разбор завалов, под ними, предположительно, могут быть люди. Кроме того, администрация округа сообщила, что в результате взрыва на заводе пострадали 37 человек, из них пятеро - в реанимации с ожогами, 15 человек получили осколочные ранения и находятся в травмпункте.