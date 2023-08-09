Появление огромного гриба после взрыва в Сергиевом Посаде объяснили

«Также можно сказать, что это произошло не в условиях пожара, как если бы взорвались бензин, нефть или пропан. Потому что они бы горели, и этот огневой шар бы подсвечивался. Здесь же что-то взорвалось, прогорело внутри и огненным шаром, который не горит, вышло вместе с мусором вверх», — заключил специалист.