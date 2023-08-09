Воробьев: Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 31
До 31 человека возросло число пострадавших при взрыве на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. Трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, написал прибывший на место происшествия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
Известно, что источником детонации стал склад пиротехники, который у Загорского оптико-механического завода арендовала частная компания. Взрывной волной повреждены также расположенный неподалеку от завода спорткомплекс "Луч". Несколько близлежащих жилых домов лишились стекол, пострадали и припаркованные в радиусе взрыва машины.
Губернатор пообещал оказать помощь всем жителям, чьи квартиры пострадали из-за взрыва.