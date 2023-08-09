Воробьев: Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 31

До 31 человека возросло число пострадавших при взрыве на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. Трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, написал прибывший на место происшествия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале.