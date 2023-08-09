Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло

Число пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде возросло до 38 человек, сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа в Telegram.

«Сейчас еще одного пострадавшего извлекли из-под завалов», — заявили в администрации, добавив, что его на скорой отправили в больницу.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. В результате него оказался разрушен склад, расположенный на площади 1,6 тысячи квадратных метров.