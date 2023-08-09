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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло

Число пострадавших в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде возросло до 38 человек, сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа в Telegram.

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло
© РИА Новости

«Сейчас еще одного пострадавшего извлекли из-под завалов», — заявили в администрации, добавив, что его на скорой отправили в больницу.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. В результате него оказался разрушен склад, расположенный на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

По предварительной информации, причиной взрыва стал человеческий фактор. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

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