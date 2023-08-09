Названо возможное место мощного взрыва в Сергиевом Посаде

Мощный взрыв мог произойти на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Такое место назвал Telegram-канал «112».
По предварительным данным, инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории оптико-механического завода. В сообщении также говорится, что при взрыве пострадали по меньшей мере шесть человек.
О мощном взрыве под Москвой стало известно ранее. Тогда же Telegram-канал «112» указывал, что по зданию в Сергиевом Посаде мог ударить беспилотник. Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла. На снятом очевидцами ролике видно поднимающееся в небо над городом облако дыма в форме гриба.
Lenta.ru: главные новости