Delfi: Латвия взяла под усиленную охрану границу с Белоруссией

Латвийский кабинет министров решил ввести усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщил портал Delfi. Режим охраны будет усилен по предложению МВД на территории Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса.

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Как сообщает издание, в латышском МВД заявили, что на подобный шаг они пошли из-за присутствия в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер». Как отметил глава республиканского МВД Марис Кучинскис, признаков провокаций с их стороны не было.