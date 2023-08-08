Раскрыты подробности задержания мэра Димитровграда

Правоохранительные органы вместе с мэром Димитровграда Андреем Большаковым задержали еще двоих высокопоставленных чиновников региона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Задержаны советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов.

В настоящее время в кабинете Большакова проходят обыски. Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки. По данным следствия, мэр получил откат в размере одного миллиона рублей при реализации федерального нацпроекта.