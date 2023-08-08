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Суд Ульяновска продлил арест Гусейнову по делу об отравлении "Мистером Сидром"

Железнодорожный районный суд Ульяновска продлил арест владельцу компании «Анди» Анару Гусейнову, проходящему по делу об отравлении людей суррогатным сидром «Мистер Сидр». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд продлил арест фигуранту дела об отравлении «Мистером Сидром»
© РИА Новости

Гусейнов пробудет в тюрьме до 3 ноября включительно.

3 июня 2023 года стали поступать сообщения об отравлении россиян в нескольких регионах страны метанолом. Было установлено, что они выпили разливной напиток, произведенный компанией «Анди» в Самарской области.

По версии следствия, в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн хранящегося там метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну. Он, в свою очередь, поставил его предпринимателю Анару Гусейнову. В итоге ядовитое вещество было использовано при производстве сидра, который поставлялся в ряд регионов РФ.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.

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