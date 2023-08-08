Суд продлил арест фигуранту дела об отравлении «Мистером Сидром»

3 июня 2023 года стали поступать сообщения об отравлении россиян в нескольких регионах страны метанолом. Было установлено, что они выпили разливной напиток, произведенный компанией «Анди» в Самарской области.

По версии следствия, в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн хранящегося там метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну. Он, в свою очередь, поставил его предпринимателю Анару Гусейнову. В итоге ядовитое вещество было использовано при производстве сидра, который поставлялся в ряд регионов РФ.