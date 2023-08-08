Следователь предъявил обвинение россиянину в избиении участников СВО

Следователи предъявили обвинение 27-летнему жителю села Нерчинский Завод Забайкальского края в избиении двух участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По его словам, мужчине вменяется умышленное причинение легкого вреда здоровью и дискредитация Вооруженных сил России. Следствие намерено в ближайшее время ходатайствовать о его аресте. Также задержан его сообщник, которому планируется предъявить обвинение в совершении аналогичных преступлений и решить вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование обстоятельств избиения двух участников СВО находится под контролем главы СКР Александра Бастрыкина.

Ранее материалы дела были изъяты из полиции в связи с тяжестью состава преступления.

По версии следствия, в ночь на 5 августа в Нерчинско-Заводском районе трое местных жителей спровоцировал конфликт с двумя участниками СВО, высказывая им претензии, сорвав награды и повредив автомобиль.

Третий соучастник избиения — местный житель 43 лет — объявлен в розыск.