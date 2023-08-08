Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" удалось снять с мели в Арктике

Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" удалось снять с мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа. В настоящее время оно находится на плаву. Об этом "РГ" сообщили в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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"РГ" уже писала об этом ЧП. Судно отправилось в рейс 4 июля. Его главная задача - северный завоз: "Михаил Сомов" должен доставить более 800 тонн грузов на полярные станции побережья Белого, Баренцева и Карского морей, причем значительная часть работ уже выполнена.

А 24 июля в районе островов Вильчека и Комсомольский судно село на мель. На борту тогда находился 91 человек: 34 члена экипажа и 57 участников экспедиции, среди которых студенты и преподаватели Арктического плавучего университета, журналисты. Всех эвакуировали. На борту севшего на мель судна оставался экипаж, а также группа из четырех водолазов и архангельские пилоты вертолета Ми-8.

Проверку по данному факту организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.