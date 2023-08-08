В Забайкалье пять человек госпитализировали с подозрением на корь

В поселке Жирекен Чернышовского района Забайкалья еще четверо детей и один взрослый заболели корью, сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Анна Дорожкова. Комментируя ситуацию «МК в Чите», она уточнила, что инфекцией заразились подростки в возрасте от 15 до 17 лет и взрослый в возрасте 40 лет. Сейчас специалисты устанавливают круг их контактных лиц.

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Расцениваем это как три новых очага в Чернышевском районе. У всех заболевших эпидемиологическая связь, так как они контактировали друг с другом, у подростков это был день рождения, а взрослый проживал в одном доме с больным, — подчеркнула Дорожкова.

По ее словам, круг контактных лиц составляет три многоквартирных дома. На данный момент есть информация по 120 квартирам. Также проводится проверка по месту работы взрослого. Дорожкова подчеркнула, что эпидемиологическое расследование начато 7 августа. Она добавила, что проводятся совещания с Минздравом региона. Разрабатываются предложения по локализации очага. Отмечается, что одна из заболевших также выезжала в Нерчинск.

На сегодняшний день это осмотр контактных лиц, выяснение прививочного анамнеза против кори. У нас есть 72 часа, чтобы привить тесные контакты: это семьи, непривитые, привитые однократно, дома, сотрудники по месту работы, друзья, товарищи и все, кто имел контакт, — заключила специалист.

17 июля в Забайкалье выявили второй случай заражения корью. Симптомы заболевания проявились у 32-летнего жителя поселка Букачача Чернышевского района. Первый случай подозрения на заражение этой инфекционной болезнью был зарегистрирован 11 июля у двухлетнего ребенка из поселка Чернышевск.