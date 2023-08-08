В Москве возбуждено дело против пастора за распространение ложных данных о ВС РФ

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении протестантского пастора Юрия Сипко, он подозревается в публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram.

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Согласно информации СК, в марте прошлого года Сипко опубликовал в соцсети видеоролик, в котором, «согласно психолого-лингвистическому исследованию», содержится недостоверная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Незаконная деятельность Сипко была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей московского управления СК и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России.

8 августа в рамках уголовного дела у пастора и его соратников прошли обыски на территории Московского региона и города Калуги.

Следствие продолжается.

Юрий Сипко — советский и российский религиозный деятель, протестантский пастор, с 20 марта 2002 года до 25 марта 2010 года являлся председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов.