Адвокаты обжаловали приговор основателю Group-IB за госизмену

Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова подала апелляционную жалобу на приговор по уголовному делу о госизмене. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Владимир Слащев.

Осужденный за госизмену на 14 лет лишения свободы бизнесмен настаивал на протяжении всего следствия и суда на своей невиновности и на оправдании.

Приговор был оглашен Мосгорсудом 26 июля.

Прокурор просил для Сачкова наказание в 18 лет заключения. Его арестовали в сентябре 2021 года. Показания на него дал экс-сотрудник ФСБ Сергей Михайлов, также осужденный за госизмену. Он утверждал, что Сачков якобы передал ФБР данные на русских хакеров.