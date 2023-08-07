Суд оставил в силе пожизненное заключение устроившему стрельбу в школе в Казани

Апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил в силе вердикт о пожизненном лишении свободы Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор Верховного суда Республики Татарстан от 13 апреля 2023 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — заявил судья.

Приговор обжаловала защита Галявиева.

В апреле суд приговорил Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, к пожизненному заключению. До этого его признали виновным.