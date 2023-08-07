На российского заключенного завели дело за пропаганду запрещенного АУЕ в СИЗО

В Республике Башкортостан против российского заключенного возбудили уголовное дело за участие в экстремистской организации. Об этом в понедельник, 7 августа, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский .

По данным следствия, в период с марта 2021 года по апрель 2022 содержавшийся под стражей по подозрению в преступлении мужчина занялся пропагандой идей экстремистской организации «арестантский уклад един» (АУЕ, признана экстремистской и запрещена в России). Заключенный вел с сокамерниками пропагандистские беседы и распространял материалы с символикой организации.