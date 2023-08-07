Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области

Губернатор Шапша: силы ПВО в Калужской области сбили беспилотник
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила этой ночью беспилотник.
Об этом он написал в своём Telegram.
«Сегодня в 02:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат», — сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
3 августа в Минобороны России заявили, что ночью над Калужской областью пресечена попытка Киева осуществить атаку БПЛА, силами ПВО уничтожены шесть беспилотников.