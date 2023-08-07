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Губернатор Шапша: силы ПВО в Калужской области сбили беспилотник

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила этой ночью беспилотник.

Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Сегодня в 02:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат», — сообщил губернатор.

В Калужской области сбили шесть беспилотников

Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

3 августа в Минобороны России заявили, что ночью над Калужской областью пресечена попытка Киева осуществить атаку БПЛА, силами ПВО уничтожены шесть беспилотников.

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