Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила этой ночью беспилотник.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Сегодня в 02:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.