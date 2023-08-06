Около пляжа в Севастополе заметили мину

Около пляжа Любимовка в Севастополе заметили морскую мину, дрейфующую в сторону Северной бухты. Об этом днем 6 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Мина находилась в воде менее чем в 100 метрах от берега. По словам Развожаева, мину или отбуксируют в безопасное место, или уничтожат. В этом случае глава города предупредил жителей и туристов о возможном взрыве.