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Около пляжа в Севастополе заметили мину

Около пляжа Любимовка в Севастополе заметили морскую мину, дрейфующую в сторону Северной бухты. Об этом днем 6 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Около пляжа в Севастополе заметили мину
© РИА Новости

Мина находилась в воде менее чем в 100 метрах от берега. По словам Развожаева, мину или отбуксируют в безопасное место, или уничтожат. В этом случае глава города предупредил жителей и туристов о возможном взрыве.

«Все оперативные службы оповещены. Спецслужбы флота работают на месте», — пояснил он.

Утром 5 августа над морем близ Севастополя заметили надводный беспилотник. Позднее Развожаев сообщил, что он был сбит силами флота далеко от берега.

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