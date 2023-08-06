Около пляжа в Севастополе заметили мину

Около пляжа Любимовка в Севастополе заметили морскую мину, дрейфующую в сторону Северной бухты. Об этом днем 6 августа сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.
Мина находилась в воде менее чем в 100 метрах от берега. По словам Развожаева, мину или отбуксируют в безопасное место, или уничтожат. В этом случае глава города предупредил жителей и туристов о возможном взрыве.
«Все оперативные службы оповещены. Спецслужбы флота работают на месте», — пояснил он.
Утром 5 августа над морем близ Севастополя заметили надводный беспилотник. Позднее Развожаев сообщил, что он был сбит силами флота далеко от берега.
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