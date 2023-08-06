В Харькове произошли взрывы

Харьков подвергся ракетному обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале глава местной облгосадминистрации Олег Минегубов. По его словам, под удар попал Холодногорский район города. Информации о пострадавших и разрушениях нет. На территории региона объявлена воздушная тревога.
Ракетные удары по Харькову. Предварительно – ЗРК С-300. Профильные службы выехали на обследование последствий обстрелов в Холодногорском районе. В эту минуту информация о пострадавших не поступала, — написал Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил в Telegram факт обстрела города. Он призвал жителей не покидать укрытия.
Ранее ночью украинским СМИ сообщили, что сразу в нескольких регионах страны раздались взрывы. Воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области.
Также сообщалось о взрывах в Херсоне, в Винницкой, Хмельницкой и Харьковской областях. Издание «Украина.ру» написало, что около девяти «Гераней» совершили налет на Херсонскую область. Также издание отмечает, что в сторону Украины вылетели сразу 14 бомбардировщиков Ту-95 МС. Министерство обороны РФ пока не подтверждало эту информацию.