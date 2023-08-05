Мигрант спас женщину с ребенком из горящей квартиры многоэтажки

В Екатеринбурге мигрант спас младенца и его мать из пожара на 25 этаже, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По информации канала, в это время он работал на стройке в микрорайоне Светлый.

Я на стройке работал, потом <...> я услышал девушку. Я очень захотел помочь, — рассказал Манучер, который спас женщину с ребенком.

Канал отмечает, что сначала рабочий узнал от коллег, что женщина высунула младенца из окна. Он подумал, что та собирается его бросить, однако люди у подъезда рассказали ему о пожаре в квартире. Манучер добежал до 25 этажа, взял пожарный шланг и начал тушить через глазок. Когда это не помогло, он взломал замок, накинул на ребенка свою одежду и вывел его из квартиры. Затем он спас его мать.

Ранее стало известно, что приехавший отдыхать в Новосибирскую область пожарный из Омска Иван Шульга спас из горящего дома трех человек — женщину и четырехлетних братьев-близнецов. В спасении людей также приняла участие 15-летняя дочь мужчины.