В Карелии перевернулось маломерное судно с людьми

В Лахденпохском районе Карелии перевернулось маломерное судно. Пострадали десять человек, рассказал в своем Telegram-канале глава Минздрава республики Михаил Охлопков, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в районе поселка Тиурула.

«Предварительно, 10 пострадавших», - уточнил министр.

Предположительно, лодка перевернулась из-за перевеса. На берег туристам помогли выбраться местные жители.

В пресс-службе регионального главка МЧС пояснили, что на место происшествия были направлены скорая помощь и отряд спасателей.

Пострадавшие отказались от медицинской помощи и не пожелали эвакуироваться, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Горьковском водохранилище перевернулась яхта, на которой находилось четверо отдыхающих. Погибла пожилая женщина, троих человек спасли очевидцы, которые своевременно бросились на помощь.