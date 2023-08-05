Пьяная россиянка разбила бутылку, исколола ею спящего сына и записала видео

В Приморском крае россиянка в состоянии алкогольного опьянения разбила бутылку и исколола ею спящего сна. Происходящее она записывала на видео, которое позже отправила знакомой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, об инциденте правоохранителям стало известно от знакомой, которая посмотрела видео пьяной россиянки и вскоре решила связаться с полицейскими. После этого правоохранительные органы выехали на место проишествия, где и задержали 27-летнюю Елизавету Аксенову. Утверждается также, что на протяжении всего времени, сколько ехали на вызов полицейские, россиянка продолжала издевательства над ребенком.