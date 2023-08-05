Пьяная россиянка разбила бутылку, исколола ею спящего сына и записала видео
В Приморском крае россиянка в состоянии алкогольного опьянения разбила бутылку и исколола ею спящего сна. Происходящее она записывала на видео, которое позже отправила знакомой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, об инциденте правоохранителям стало известно от знакомой, которая посмотрела видео пьяной россиянки и вскоре решила связаться с полицейскими. После этого правоохранительные органы выехали на место проишествия, где и задержали 27-летнюю Елизавету Аксенову. Утверждается также, что на протяжении всего времени, сколько ехали на вызов полицейские, россиянка продолжала издевательства над ребенком.
На данный момент известно, что мать, избившая своего малолетнего сына, арестована на два месяца. О состоянии мальчика не сообщается. По факту произошедшего также организовали проверку в правоохранительных