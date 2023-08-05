В Сочи самолет столкнулся с трапом

В аэропорту Сочи самолет Airbus A330 столкнулся с телетрапом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. У самолета поврежден двигатель.

По данным портала, воздушное судно в этот момент только прилетело из Нижнего Новгорода. Далее лайнер должен был вылететь в Новосибирск, однако из-за поломки рейс пришлось задержать, а пассажиров отправили другим бортом, уточнил Shot.

В конце июля в московском аэропорту Шереметьево пассажирский самолет совершил аварийную посадку в результате отказа одного двигателя. Информации о возможных пострадавших не приводилось.

До этого самолет, летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Саратове. С пассажирами работали сотрудники авиакомпании.

В начале июля самолет АН-24 авиакомпании «Ангара» неудачно сел в аэропорту Ноглики в Сахалинской области.