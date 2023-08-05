В Тульской области прозвучали два сильных взрыва

Telegram-канал Mash сообщил о двух сильных взрывах в Тульской области.

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По данным канала, после взрыва не было дыма, об обломках на земле также не сообщается.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в небе над Калужской областью. Параллельно в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

До этого Минобороны сообщило, что ночью над территорией Калужской области ПВО уничтожила шесть БПЛА.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.