Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из исправительной колонии №6 во Владимирской области, где проходит выездное заседание суда.

"Назначить Навальному А.А. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии особого режима", - огласил приговор судья Андрей Суворов.

Как следует из приговора, осужденный признан виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), а также в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремисткого сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

Гособвинитель требовал назначить ему 20 лет лишения свободы.