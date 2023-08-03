Экс-главу астраханского ГУ МЧС приговорили к 1,5 года колонии

Суд в Астрахани признал бывшего руководителя ГУ МЧС России по Астраханской области виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

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Уточняется, что Кировский районный суд Астрахани назначил бывшему чиновнику наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишения права занимать определенные должности сроком на три года.

По данным следствия, бывший руководитель регионального главка МЧС, стараясь избегать трат по обустройству своего дома и прилегающего к нему земельного участка, обязал подчиненных производить в рабочее и нерабочее время ремонт домовладения и обустройство участка. Как указали в пресс-службе УФСБ России по региону, за это подчиненным полагалось поощрение в виде премий и освобождения от исполнения возложенных на них по долгу службы обязанностей.

В пресс-службе УФСБ России по региону рассказали ТАСС, что осужденный экс-глава ГУ МЧС России по Астраханской области Алексей Мурзин признал свою вину и сотрудничал со следствием.

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев были задержаны по делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях.