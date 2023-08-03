Глава подмосковного Воскресенска Алексей Малкин прибыл на склад аккумуляторов, где произошел пожар. Об этом он написал в своем Telegram.

Возгорание произошло в цеху, расположенном по адресу: ул. Московская, 32Е.

По информации Малкина, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при производстве работ. Он также сообщил, что на территории склада находились баллоны с кислородом.

Площадь пожара составила 400 кв. м. Спасатели присвоили ему второй ранг сложности.

Глава города уточнил, что пострадавших нет, эвакуировано семь человек. Он подчеркнул, что ухудшения экологической обстановки не зафиксировано, однако ситуацию еще оценят специалисты ГКУ «Мособлэкомониторинг», выехавшие на место происшествия.

В этот же день произошло возгорание на складе в Краснодаре.

Накануне сообщалось о крупном пожаре в гаражном кооперативе в Иркутске.