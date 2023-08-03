В Подмосковье прогремел взрыв у АЗС
Пожар произошел в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
С объекта эвакуировали семь человек. Подробности происшествия, площадь возгорания и причины выясняются. О пострадавших в инциденте не сообщается.
Как сообщает Telegram-канал Mash, взрыва перед пожаром не было. В цехе занимались производством кислородных аккумуляторов. Пожару присвоен второй ранг опасности.
Напомним, что 1 августа очевидцы сообщали о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве. Возгорание началось в подвале здания, откуда дым поднялся по вентиляции на верхние этажи. Из здания эвакуировали 40 человек. Спасатели ликвидировали возгорание, в происшествии никто не пострадал.
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