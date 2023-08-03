Пожар произошел в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

С объекта эвакуировали семь человек. Подробности происшествия, площадь возгорания и причины выясняются. О пострадавших в инциденте не сообщается.

Как сообщает Telegram-канал Mash, взрыва перед пожаром не было. В цехе занимались производством кислородных аккумуляторов. Пожару присвоен второй ранг опасности.