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В Подмосковье прогремел взрыв у АЗС

Пожар произошел в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

С объекта эвакуировали семь человек. Подробности происшествия, площадь возгорания и причины выясняются. О пострадавших в инциденте не сообщается.

Как сообщает Telegram-канал Mash, взрыва перед пожаром не было. В цехе занимались производством кислородных аккумуляторов. Пожару присвоен второй ранг опасности.

Напомним, что 1 августа очевидцы сообщали о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве. Возгорание началось в подвале здания, откуда дым поднялся по вентиляции на верхние этажи. Из здания эвакуировали 40 человек. Спасатели ликвидировали возгорание, в происшествии никто не пострадал.

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