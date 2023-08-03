Названа причина гибели главы МВД Украины в Броварах

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области 18 января текущего года, в котором погибли руководители МВД Украины, включая главу ведомства Дениса Монастырского, стали ошибочные действия пилота воздушного судна. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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«При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары», — отметили в офисе генпрокурора.

Из-за плохих погодных условий полет выполнялся на предельно малой высоте — ниже высоты зданий на маршруте. Отмечается, что пилот потерял ориентацию в пространстве и допустил столкновение с землей.

18 января рядом с детским садом и жилыми домами в городе Бровары Киевской области разбился вертолет. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД Украины: глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.