СМИ сообщают об обысках в Минздраве Самарской области

Mash: обыски проходят в Минздраве Самарской области
В Минздраве Самарской области проходят обыски после задержания главы ведомства Армена Беняна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В ведомстве работают сотрудники ФСБ и МВД. Канал не исключает, что обыски могут быть связаны с расследованиями мошенничества в региональном министерстве.
Ранее сообщалось, что задержан министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Причина задержания пока не известна.
До этого главу города Анжеро-Судженск в Кемеровской области Александра Рыбалко задержали за превышение полномочий, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.
Вместе с мэром города задержали бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городской администрации
По версии следствия, подозреваемые организовали заключение с коммерческой строительной фирмой 40 муниципальных контрактов в целях последующего приобретения квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот путем инвестирования в строительство двух жилых многоквартирных домов.