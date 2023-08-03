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Mash: обыски проходят в Минздраве Самарской области

В Минздраве Самарской области проходят обыски после задержания главы ведомства Армена Беняна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ сообщают об обысках в Минздраве Самарской области
© РИА Новости

В ведомстве работают сотрудники ФСБ и МВД. Канал не исключает, что обыски могут быть связаны с расследованиями мошенничества в региональном министерстве.

Ранее сообщалось, что задержан министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Причина задержания пока не известна.

До этого главу города Анжеро-Судженск в Кемеровской области Александра Рыбалко задержали за превышение полномочий, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

Вместе с мэром города задержали бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городской администрации

По версии следствия, подозреваемые организовали заключение с коммерческой строительной фирмой 40 муниципальных контрактов в целях последующего приобретения квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот путем инвестирования в строительство двух жилых многоквартирных домов.

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