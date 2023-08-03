На улице в Екатеринбурге нашли пятилетнюю девочку, потерявшую своих родителей

Ребенка нашли на улице Баумана в районе Эльмаш. Девочка назвалась Соней, но не смогла пояснить полицейским, где живет.

Правоохранители выяснили, что перед тем, как потеряться, ребенок поехал кататься на велосипеде с отцом, который спустя некоторое время оставил дочь на детской площадке. Родитель пообещал скоро вернуться за нею, но так и не пришел.