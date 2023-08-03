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E1: в Екатеринбурге пятилетняя девочка, найденная на улице, ищет своих родителей

Жители Екатеринбурга увидели на улице пятилетнюю девочку, потерявшую родителей. Информация об этом появилась в Telegram-канале E1.ru.

На улице в Екатеринбурге нашли пятилетнюю девочку, потерявшую своих родителей
© Газета.Ru

Ребенка нашли на улице Баумана в районе Эльмаш. Девочка назвалась Соней, но не смогла пояснить полицейским, где живет.

Правоохранители выяснили, что перед тем, как потеряться, ребенок поехал кататься на велосипеде с отцом, который спустя некоторое время оставил дочь на детской площадке. Родитель пообещал скоро вернуться за нею, но так и не пришел.

«На время поиска родителей Соню поместили в детский приют», — сообщили в пресс-службе свердловской полиции.

Ранее на перевале Дятлова нашли пропавшего юношу из Перми.

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