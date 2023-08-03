В Краснодаре локализовали пожар на складе

Пожар в складском помещении в Краснодаре на улице Уральской локализован. Об этом сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что пожар локализовали на площади 400 квадратных километров, пожарные проводят разбор и проливку конструкций. Никто не пострадал.

О пожаре стало известно в ночь на четверг, 3 августа. Изначально площадь возгорания составляла 100 квадратных метров, позже она возросла до 300 квадратных метров из-за высокой горючести. В ликвидации огня привлекли 64 человека личного состава и 18 единиц техники. Власти не назвали причину случившегося в российском регионе.