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Акула напала на серфера на популярном пляжном курорте

Испанского туриста, приехавшего для серфинга во Флориду, укусила акула во время катания. Об этом сообщает EssentiallySports.

Акула напала на серфера на популярном пляжном курорте
© Lenta.ru

По информации издания, 22-летний молодой парень прибыл в Нью-Смирна-Бич из Овьедо, однако его отпуск превратился в кошмар после жестокого нападения хищника. Во время инцидента турист находился в безопасном месте возле причала. Тем не менее акула заметила его и укусила за щиколотку.

Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Ранее на Мальдивах туристка решила поплавать с акулами и была укушена за плечо и верхнюю часть спины. Тем не менее сразу после произошедшего девушка обработала раны и снова пошла нырять в воду с опасными хищниками.

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