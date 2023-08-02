Акула напала на серфера на популярном пляжном курорте

Испанского туриста, приехавшего для серфинга во Флориду, укусила акула во время катания. Об этом сообщает EssentiallySports.

© Lenta.ru

По информации издания, 22-летний молодой парень прибыл в Нью-Смирна-Бич из Овьедо, однако его отпуск превратился в кошмар после жестокого нападения хищника. Во время инцидента турист находился в безопасном месте возле причала. Тем не менее акула заметила его и укусила за щиколотку.

Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось.